В Азербайджане будут проведены ярмарки "Из села в город" в связи с праздником Гурбан

В связи с праздником Гурбан, который будет отмечаться в Азербайджане 12-13 августа, при поддержке Министерства сельского хозяйства пройдут ярмарки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Ярмарки "Из села в город", основной целью которых является социальная поддержка малообеспеченных семей, позволят расширить ассортимент продукции и предотвратить искусственное завышение цен.

Продажа овец, предназначенных для жертвоприношения во время праздника, будет осуществляться в 30 различных точках страны. Из них 19 будут находиться в Баку. На ярмарки планируется завезти около 20 тыс. овец. Цены на них будут установлены в зависимости от веса в размере 160,170, 180 манатов.

Во избежание длинных очередей на рынках во время праздника, граждане также смогут сделать предварительный заказ через веб-сайт "Из села в город" до 23:59 9 августа в точках продаж в Баку, Сумгайыте и на Абшеронском полуострове. Для этого нужно перейти по ссылке https://kenddenshehere.az/qurbanliq и ввести личную информацию в доступных ячейках. После получения заказа на мобильный телефон гражданина будет отправлено подтверждающее сообщение, после чего он сможет подойти к сотруднику ОАО "Аграрные поставки и снабжение" с уведомлением о подтверждении на своем телефоне в специально отведенном для этого месте на ярмарке и получить заказ, не дожидаясь очереди.

Следует отметить, что Агентство по безопасности продовольствия Азербайджанской Республики (AQTA) и местные органы исполнительной власти в целях предотвращения нарушения санитарных норм организовало продажу и убой животных в праздничные дни в специально отведенных для этого местах. Агентство заявило, что для обеспечения правил убоя скота по всей республике будет функционировать 44 стационарных пунктов забоя скота и 30 пунктов по типу навесов.

Ярмарки будут проходить по следующим адресам:

В Баку:

Бинагадинский район, поселок Расулзаде, шоссе Бинагади (рядом с Домом торжеств Whitepalace)

Бинагадинский район, дорога Ходжасан-Баладжари-Бинагади, ул. 10 мая (на перекрёстке)

Низаминский район, на пересечении улиц М.Алиева и О.Валиева (рядом с Домом торжеств "Milord")

Наримановский район, место сноса гостиницы "Карабах", расположенной на пересечении улиц Табриз и Джейхун Гаджибейли

Наримановский район, ул. Алияра Алиева, 26, пункт убоя животных.

Сабунчинский район, правая сторона шоссе Забрат-Курдахани, поселок Маштага

Сабунчинский район, ул. Фаталиева, 72, пос. Бакыханова

Сураханский район, двор торгового центра слева от шоссе Говсан-Туркан

Сураханский район, двор торгового центра "Гюнеш", поселок Гара Чухур, жилой массив Ени Гюнешли V

Сабаильский район, район 20-ый участок, ресторан "Айлы гюнеш"

Сабаильский район, улица Гюльбала Алиева, рядом с бетонным заводом

Хатаинский район, улица Зыг 5, около кафе "Наргиля"

Хатаинский район, улица Инглаба Исмаилова, 8

Хазарский район, поселок Мярдякян, правая сторона автомагистрали Мардакан-Баку, территория между кафе Шаурма и магазинами Embawood

Хазарский район, поселок Гала, справа от дороги Кала-Пираллахи, рядом с заводом Ламбир

Ясамальский район, улица Шарифзаде 196, территория Дворца бракосочетаний "Идеал"

Ясамальский район, улица Д. Буньядзаде, боковая сторона 7-го дома

Ени Ясамал, улица М. Хиябани, 31а

Ени Ясамал, улица М. Хиябани, 5, перед дворцом "Гисмет"

На Абшероне:

Поселок Новханы, улица Ильгара Абдуллаева, 26, рядом с рестораном "Гараж"

Хырдалан, ул. Галибия, 12, вход на новый рынок

Поселок Масазыр, на перекрёстке улиц Алага Вахид и Гачаг Наби, рядом с маркетом "Араз"

Поселок Сарай, дорога Баку-Губа, рядом с постом DYP, двор маркета "Араз"

Поселок Мамедли, жилой комплекс "Гойгуршагы", около маркета "Араз"

По регионам:

Сумгайыт, 61А, улица Строителей, рядом с рынком животных

Гёйгёльский район, село Гызылджа, рядом с рынком животных

Г. Мингячевир, пр. Гейдара Алиева 53, возле ОАО "Мингячевирский рынок"

Город Шамахы, дорога села Гойлар, рядом с рынком животных

Город Габала, улица Низами, 8

Г. Губа, 2-й км дороги Нугади, жилой комплекс "Деведабаны"