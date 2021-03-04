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В Азербайджане произведено около 7 тыс. тонн меда

В Азербайджане произведено около 7 тыс. тонн меда Cредняя цена продажи 1 килограмма меда составила 24,9 маната
АПК
4 марта 2021 г. 13:19
В Азербайджане произведено около 7 тыс. тонн меда

В 2020 году от имеющихся в 32 340 хозяйствах 596,7 тысяч пчелиных семей в Азербайджане получено 6 647,2 тонны меда, 157,6 тонны воска, 14,6 тонны прополиса, 14,7 тонны перги и 366,1 кг маточного молочка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, средняя цена продажи 1 килограмма меда составила 24,9 маната, воска - 12,7 маната, прополиса - 131,6 маната, перги - 127,2 маната, а средняя цена продажи 1 грамма маточного молочка - 5,0 маната.

В соответствии с распоряжением президента страны № 3747 от 5 марта 2018 года "О стимулировании развития пчеловодства" для физических и юридических лиц, занимающихся пчеловодством, установлена субсидия в размере 10 манатов на каждую пчелиную семью (улей), что наряду с оказанием положительного влияния на развитие пчеловодства в стране имеет важное значение с точки зрения обеспечения занятости в сельской местности и роста доходов населения.

Так, по сравнению с 2017 годом количество пчелиных семей в 2020 году увеличилось на 325 тысяч, а производство меда - на 3 604,1 тонны. В целом за 12 лет, последовавших за принятием закона "О пчеловодстве", производство меда выросло в 4,7 раза, а количество пчелиных семей - в 4,2 раза, при этом количество пчелиных семей, в среднем, на каждое из хозяйств, занимающихся пчеловодством, выросло с 11,1 до 18,5.

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Версия на английском языке About 7,000 tons of honey produced in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il 7 min tona yaxın bal istehsal olunub

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