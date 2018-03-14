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    В Азербайджане предлагается выдавать субсидии производителям молока

    Ассоциация производителей и экспортеров молока и молочной продукции: Нереализованными остаются большие объемы молока

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В настоящее время производители молочной продукции сталкиваются с серьезными проблемами при продажах. Нереализованными остаются большие объемы молока.

    Об этом заявил Report председатель правления Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров молока и молочной продукции Самир Эйюбов.

    По его словам, производство молока растет, несмотря на снижение спроса:

    "По линии ОАО "Агролизинг" в Азербайджан осуществляется массовый завоз импортного скота, имеющего высокую производительность. В итоге, производство молока резко возросло. Если два месяца назад молоко продавалось по цене 75-85 гяпиков за литр, теперь оно стоит 45 гяпиков. Однако производители не могут продавать продукцию даже по этой цене".

    Эйюбов отметил, что организация обратится к правительству с просьбой предоставить субсидии молочным производителям:

    "Мы хотим поднять вопрос перед правительством. Производителям могут частично выдать субсидии. Кроме того, есть необходимость в изменении ставки НДС. Мы поднимем и этот вопрос".

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