В Азербайджане предлагается выдавать субсидии производителям молока

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В настоящее время производители молочной продукции сталкиваются с серьезными проблемами при продажах. Нереализованными остаются большие объемы молока.
Об этом заявил Report председатель правления Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров молока и молочной продукции Самир Эйюбов.
По его словам, производство молока растет, несмотря на снижение спроса:
"По линии ОАО "Агролизинг" в Азербайджан осуществляется массовый завоз импортного скота, имеющего высокую производительность. В итоге, производство молока резко возросло. Если два месяца назад молоко продавалось по цене 75-85 гяпиков за литр, теперь оно стоит 45 гяпиков. Однако производители не могут продавать продукцию даже по этой цене".
Эйюбов отметил, что организация обратится к правительству с просьбой предоставить субсидии молочным производителям:
"Мы хотим поднять вопрос перед правительством. Производителям могут частично выдать субсидии. Кроме того, есть необходимость в изменении ставки НДС. Мы поднимем и этот вопрос".
Aynur BayramovaАвтор новости
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