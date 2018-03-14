В Азербайджане предлагается выдавать субсидии производителям молока

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В настоящее время производители молочной продукции сталкиваются с серьезными проблемами при продажах. Нереализованными остаются большие объемы молока.

Об этом заявил Report председатель правления Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров молока и молочной продукции Самир Эйюбов.

По его словам, производство молока растет, несмотря на снижение спроса:

"По линии ОАО "Агролизинг" в Азербайджан осуществляется массовый завоз импортного скота, имеющего высокую производительность. В итоге, производство молока резко возросло. Если два месяца назад молоко продавалось по цене 75-85 гяпиков за литр, теперь оно стоит 45 гяпиков. Однако производители не могут продавать продукцию даже по этой цене".

Эйюбов отметил, что организация обратится к правительству с просьбой предоставить субсидии молочным производителям:

"Мы хотим поднять вопрос перед правительством. Производителям могут частично выдать субсидии. Кроме того, есть необходимость в изменении ставки НДС. Мы поднимем и этот вопрос".