Возможна ли массовая гибель пчел в приграничных с Грузией районах Азербайджана?

Меры по борьбе с коричнево-мраморным клопом, распространенным в приграничных с Грузией районах Азербайджана, могут привести к массовому уничтожению пчел в стране.

Меры по борьбе с коричнево-мраморным клопом, распространенным в приграничных с Грузией районах Азербайджана, могут привести к массовому уничтожению пчел в стране.

Об этом Report сообщил председатель правления Общественного объединения "Ассоциация пчеловодов Азербайджана" Бадреддин Хасретов.

"Против этого вредителя Агентство по безопасности пищевых продуктов и Министерство сельского хозяйства проводят совместные меры борьбы с помощью опрыскивания. А это может привести к массовой гибели пчел. В Грузии уже наблюдается эта проблема. Мы знаем, что коричнево-мраморный клоп - опасный вредитель. Но есть же и другие биологические способы борьбы с этим. Опрыскивание, скорее всего, повредит пчеловодству, мы очень обеспокоены этим, и предлагаем координировать с нами работы по опрыскиванию, предупреждая перед обработкой территорий’, - отметил он.