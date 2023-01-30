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Возможна ли массовая гибель пчел в приграничных с Грузией районах Азербайджана?

Возможна ли массовая гибель пчел в приграничных с Грузией районах Азербайджана? Меры по борьбе с коричнево-мраморным клопом, распространенным в приграничных с Грузией районах Азербайджана, могут привести к массовому уничтожению пчел в стране.
АПК
30 января 2023 г. 11:32
Возможна ли массовая гибель пчел в приграничных с Грузией районах Азербайджана?

Меры по борьбе с коричнево-мраморным клопом, распространенным в приграничных с Грузией районах Азербайджана, могут привести к массовому уничтожению пчел в стране.

Об этом Report сообщил председатель правления Общественного объединения "Ассоциация пчеловодов Азербайджана" Бадреддин Хасретов.

"Против этого вредителя Агентство по безопасности пищевых продуктов и Министерство сельского хозяйства проводят совместные меры борьбы с помощью опрыскивания. А это может привести к массовой гибели пчел. В Грузии уже наблюдается эта проблема. Мы знаем, что коричнево-мраморный клоп - опасный вредитель. Но есть же и другие биологические способы борьбы с этим. Опрыскивание, скорее всего, повредит пчеловодству, мы очень обеспокоены этим, и предлагаем координировать с нами работы по опрыскиванию, предупреждая перед обработкой территорий’, - отметил он.

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Версия на английском языке Mass bee killings may occur in Azerbaijan-Georgia border areas
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Gürcüstanla sərhədyanı ərazilərində arılar kütləvi qırıla bilər?

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