В Азербайджане используется 10% потенциала агрострахования

10% производимой в Азербайджане сельскохозяйственной продукции застраховано.

10% производимой в Азербайджане сельскохозяйственной продукции застраховано.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Фонда аграрного страхования Фуад Садыгов заявил сегодня на брифинге.

"90% объема аграрного производства в стране не застраховано. Система аграрного страхования в Азербайджане нова, но результаты с каждым годом улучшаются. В прошлом году наши страховые сборы составили 15 млн манатов, а в этом году мы ждем увеличения этого показателя на 20%", - добавил председатель.

По его словам, в 2021 году компенсация Фонда составила 2 млн манатов, в 2022 году - 3 млн манатов, а в 2023 году - 5 млн манатов.