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Украинская сторона ожидает завершения зерновых поставок через год

Украинская сторона ожидает завершения зерновых поставок через год Поставки по "зерновому коридору" могут завершиться через год, если они не будут прерваны из-за военных событий, бомбардировок или других причин.
АПК
6 сентября 2022 г. 10:04
Украинская сторона ожидает завершения зерновых поставок через год

Поставки по "зерновому коридору" могут завершиться через год, если они не будут прерваны из-за военных событий, бомбардировок или других причин.

Как передает Report, об этом в интервью турецкой газете Dünya заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.

"По состоянию на 1 июля у нас было около 22 млн тонн зерна, но затем начался сбор урожая этого года. На сегодняшний день мы собрали 26 млн тонн из ожидаемых 67 млн. Чтобы экспортировать этот объем, нам необходим эффективный процесс отгрузки в течение года, без блокировок и обстрелов в портах и при поддержке всех сторон, участвующих в соглашении", — подчеркнул он.

Сольский сообщил, что объем поставленного через коридор зерна превышает 1,5 млн тонн.

"Большую часть составляют кукуруза - 973 тыс. тонн, пшеница - 221,7 тыс. и подсолнечное масло - около 54,3 тыс., остальное — другая сельскохозяйственная продукция. Фактически месячная производительность составляет 5-6 млн тонн. При соблюдении определенных условий, связанных с логистикой и безопасностью, мы сможем реализовать этот потенциал", — заключил он.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина договорились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.

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