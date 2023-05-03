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Турция инвестирует в производство биопрепаратов и вакцин в Азербайджане

Турция инвестирует в производство биопрепаратов и вакцин в Азербайджане ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" министерства экономики подписала с турецкой компанией Vetal Hayvan Sağlığı Ürünləri меморандум о взаимопонимании по изучению возможностей совместного инвестирования в проект производства биопрепаратов для живо
АПК
3 мая 2023 г. 17:13
Турция инвестирует в производство биопрепаратов и вакцин в Азербайджане

ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" министерства экономики подписала с турецкой компанией Vetal Hayvan Sağlığı Ürünləri меморандум о взаимопонимании по изучению возможностей совместного инвестирования в проект производства биопрепаратов для животноводства.

Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

Министр отметил, что в рамках этого соглашения планируется производство биологических препаратов и вакцин в сфере животноводства в Азербайджане, снижение зависимости от импорта, создание централизованной лаборатории, применение зарубежного опыта и обучение местных специалистов.

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Версия на английском языке Türkiye to invest in production of biological preparations and vaccines in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Azərbaycanda bioloji preparat və peyvənd istehsalına investisiya yatıracaq

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