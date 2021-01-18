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Стоимость российской пшеницы достигла рекорда 2014 года

Стоимость российской пшеницы достигла рекорда 2014 года Такое изменение цены на российскую пшеницу может быть связано с новостями о новых ограничениях на ее экспорт
АПК
18 января 2021 г. 12:08
Стоимость российской пшеницы достигла рекорда 2014 года

Стоимость фьючерса российской пшеницы превысила 300 долларов США за тонну, последний раз котировки достигали такого уровня в апреле 2014 года.

Как передает Report, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

К аналогичному показателю приближаются котировки зерна и на физическом рынке. По данным «Совэкона», средние цены на пшеницу составляют 286 долларов США за тонну (FOB). Некоторые из собеседников утверждают, что стоимость тонны зерна уже превысила 290 долларов США.

Отмечается, что такое изменение цены на российскую пшеницу может быть связано с новостями о новых ограничениях на ее экспорт.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления, направленные на стабилизацию ситуации на рынке продовольствия страны. Документы предполагают ряд мер, в том числе введение тарифной квоты на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

Так, с 15 февраля в пределах квоты в размере 17,5 млн тонн на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы будет действовать пошлина на пшеницу в 25 евро за тонну.

С 1 марта размер этой пошлины будет повышен до 50 евро за тонну, а с 15 марта вводят пошлины на экспорт кукурузы и ячменя в 25 евро и 10 евро за тонну соответственно. Решение незначительно отличается от предложения Минсельхоза, по которому пошлина на экспорт пшеницы могла быть повышена до 45 евро за тонну с 15 марта.

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