Россия разрешила поставки на территорию страны некоторых овощей из Турции

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня Россия разрешила поставки на территорию страны салатов латук и айсберг, перца, кабачков и тыквы из Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт "Агроинвестор", импорт этой продукции разрешен с девяти предприятий и "под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турецкой Республики". Решение принято по итогам визита делегации Россельхознадзора в Турцию в мае.

Отметим, что запрет на поставки в Россию турецких салатов, перца, кабачков и тыквы был введен Россельхознадзором весной 2016 года из-за случаев их заражения карантинными объектами.

"По всем этим категориям, запрет на которые был введен весной 2016 года по фитосанитарным соображениям, решение принято", - сказал глава минсельхоза Александр Ткачев.

В то же время кроме указанных овощей, 17 марта 2016-го был введен запрет на поставки гранатов, а 19 мая - баклажанов из Турции.

Также продолжает действовать эмбарго на турецкие томаты. По словам Ткачева, это вопрос одинаково чувствительный для обеих сторон: "Турция отстаивает право поставки на российский рынок своих томатов, для них это одна из основных категорий импорта сельхозпродукции в нашу страну. А мы отстаиваем свои интересы - защищаем своих товаропроизводителей, которые сегодня активно занимаются выращиванием овощей, строительством тепличных комплексов. Надо находить компромиссы, золотую середину, которая устроит обе стороны. Ведь в конце осени заканчиваются сезонные овощи, и возникает дефицит, который отечественные производители тепличных овощей пока не могут закрыть полностью, и мы так или иначе компенсируем его импортом, в том числе везем томаты из Азербайджана и Марокко".

Отметим, что 14 сентября в Турции пройдет первое заседание исполнительного комитета с Россией по сельскому хозяйству, на котором также обсудят вопрос поставок томатов в Россию.