Разрабатывается стратегия развития ОАО "Шеки Ипек"

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Баку. 7. REPORT.AZ/ В целях развития и восстановления ОАО "Шеки Ипек" предусматривается реализация стратегии и планов развития.

Как сообщает Report, об этом сказал гендиректор Азербайджанской промышленной корпорации Камран Набизаде на мероприятии "Итоги четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов (2014-2018 годы): предстоящие задачи".

По его словам, к процессу будут привлечены отечественные и зарубежные консалтинговые компании: "Шелководство - значимая область экономики, которую очень важно развивать".