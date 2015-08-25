Помощник президента США по нацбезопасности в конце августа посетит Китай

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Помощник президента США по национальной безопасности Сюзан Райс с 28 по 29 августа будет находиться с официальным визитом в Пекине.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Нед Прайс.

"Она проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами Китая, включая члена Госсовета Яна Цзечи, чтобы обсудить целый ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов", - сказал Прайс.

По его словам, помощник президента вновь заявит о "приверженности Соединенных Штатов к выстраиванию более продуктивных отношений между нашими странами".

Райс также намерена затронуть темы, по которым позиции Пекина и Вашингтона расходятся. Прайс напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин в сентябре прибудет с визитом в Вашингтон.