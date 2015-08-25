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    Помощник президента США по нацбезопасности в конце августа посетит Китай

    Сюзан Райс проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами Китая, включая члена Госсовета Яна Цзечи

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Помощник президента США по национальной безопасности Сюзан Райс с 28 по 29 августа будет находиться с официальным визитом в Пекине.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Нед Прайс.

    "Она проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами Китая, включая члена Госсовета Яна Цзечи, чтобы обсудить целый ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов", - сказал Прайс.

    По его словам, помощник президента вновь заявит о "приверженности Соединенных Штатов к выстраиванию более продуктивных отношений между нашими странами".

    Райс также намерена затронуть темы, по которым позиции Пекина и Вашингтона расходятся. Прайс напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин в сентябре прибудет с визитом в Вашингтон.

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