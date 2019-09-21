Лейла Мамедова: Хотим развить агроэкотуризм на северо-западе Азербайджана к 2021 году

"Организовываются различные туры в Исмаиллы и Шеки в рамках агроэкотуризма, который реализуется согласно проекту "Из города в село".

Как сообщает Report, об этом сказала председатель правления ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" Лейла Мамедова.

Л.Мамедова отметила, что в общем было проведено около 10 поездок по агроэкотуризму: "Мы уже начали переговоры с более чем 20 фермерами, которые могут участвовать в проекте агроэкотуризма".

Она добавила, что помимо граждан страны есть туристы из Италии и Франции, которые регистрируются и принимают участие в организуемых нами турах: "Наша цель - поддержать регионы и развить агроэкотуризм на северо-западе страны к 2021 году".

Напомним, что реализация проекта "Из города в село", посвященного развитию агроэкосистемы, началась 4 июня. Проект осуществляется при поддержке министерства экологии и природных ресурсов и государственного агентства по туризму Азербайджана.