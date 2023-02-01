О нас

Орхан Мамедов: Работы по кластеризации в аграрной сфере следует ускорить

Орхан Мамедов: Работы по кластеризации в аграрной сфере следует ускорить Расширение предпринимательской деятельности в аграрной сфере также требует создания единой предпринимательской экосистемы в этой области, в том числе ускорения пропагандистской работы по кластеризации и принятия соответствующих мер.
АПК
1 февраля 2023 г. 13:04
Орхан Мамедов: Работы по кластеризации в аграрной сфере следует ускорить

Расширение предпринимательской деятельности в аграрной сфере также требует создания единой предпринимательской экосистемы в этой области, в том числе ускорения пропагандистской работы по кластеризации и принятия соответствующих мер.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на II Форуме по агробизнесу в Баку.

По его словам, целью создания кластеров является укрепление взаимодействия между его участниками, включая обеспечение доступности новых технологий, распределение рисков, доступ к внешнему рынку, коллективное использование научных знаний и основных средств.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Aqrar sahədə klasterləşmə işləri sürətləndirilməlidir"

Самое важное

СГБ: Распространяются неуточненные сведения о теракте в Иране
СГБ: Распространяются неуточненные сведения о теракте в Иране
31 января 2023 г. 14:17
282 человека стали жертвами мин после окончания Отечественной войны
282 человека стали жертвами мин после окончания Отечественной войны
31 января 2023 г. 14:10
Азербайджан представил в Международный суд новые факты установки мин Арменией
Азербайджан представил в Международный суд новые факты установки мин Арменией
31 января 2023 г. 13:46
В Международном суде ООН начались слушания по иску Азербайджана против Армении
В Международном суде ООН начались слушания по иску Азербайджана против Армении
31 января 2023 г. 13:26
МИД Азербайджана предупредил граждан, желающих посетить Иран
МИД Азербайджана предупредил граждан, желающих посетить Иран
31 января 2023 г. 11:40
Алекберли: Возвращение соотечественников в Западный Азербайджан сыграет важную роль в установлении мира в регионе
Алекберли: Возвращение соотечественников в Западный Азербайджан сыграет важную роль в установлении мира в регионе
31 января 2023 г. 11:33
Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности
Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности
30 января 2023 г. 22:26
Президент: Основополагающие факторы, связывающие Азербайджан и Венгрию, — это наши общие взгляды на мир
Президент: Основополагающие факторы, связывающие Азербайджан и Венгрию, — это наши общие взгляды на мир
30 января 2023 г. 22:02
Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами
Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами
30 января 2023 г. 20:28
Президент: Надеемся увидеть участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха
Президент: Надеемся увидеть участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха
30 января 2023 г. 20:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi