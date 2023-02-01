Орхан Мамедов: Работы по кластеризации в аграрной сфере следует ускорить

Расширение предпринимательской деятельности в аграрной сфере также требует создания единой предпринимательской экосистемы в этой области, в том числе ускорения пропагандистской работы по кластеризации и принятия соответствующих мер.

Расширение предпринимательской деятельности в аграрной сфере также требует создания единой предпринимательской экосистемы в этой области, в том числе ускорения пропагандистской работы по кластеризации и принятия соответствующих мер.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на II Форуме по агробизнесу в Баку.

По его словам, целью создания кластеров является укрепление взаимодействия между его участниками, включая обеспечение доступности новых технологий, распределение рисков, доступ к внешнему рынку, коллективное использование научных знаний и основных средств.