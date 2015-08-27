Нуланд: НАТО не занимается вербовкой стран

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ НАТО не занимается вербовкой стран, она отвечает на запросы стран, которые хотят более тесных отношений. Как сообщает Report, об этом в интервью ТАСС заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

"Когда мы принимали (в 2008 году на саммите альянса) решения в Бухаресте (о том, что Грузия и Украина "станут членами НАТО"), это было сделано в ответ на недвусмысленный запрос правительства (в Киеве) в то время. Как вы знаете, мы заявили об открытости для евроатлантических устремлений Украины. Однако затем на протяжении долгого времени на Украине работало правительство, которое отставило в сторону вопрос с (членством в) НАТО. Сейчас мы ведем с Украиной разговоры о восстановлении стабильности, суверенитета, территориальной целостности, мира, процветания, хорошего, "чистого" госуправления", — пояснила Нуланд.