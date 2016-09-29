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    Минналогов Азербайджана запретило выезд из страны 5 лицам из-за налоговой задолженности

    Это руководители исполнительных органов юридических лиц

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Министерство налогов внесло изменения в список лиц, которым запрещен выезд за пределы Азербайджана из-за налоговой задолженности.

    Как сообщает Report, число руководителей исполнительных органов юридических лиц, которым запрещен выезд за пределы Азербайджана, увеличилось на 5 человек и достигло 539.

    Число физических лиц с ограничением на выезд из Азербайджана не изменилось и в настоящее время 359 физическим лицам запрещен выезд из страны. 

    В целом, число лиц, которым запрещен выезд из страны по указанной причине, увеличилось с 893 до 898 человек.

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