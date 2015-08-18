Мельбурн вновь возглавил рейтинг наиболее пригодных для жизни городов

Баку.18 августа. REPORT.AZ/ Мельбурн, Вена и Ванкувер признаны наиболее пригодными городами в мире для жилья в 2015 году. Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные, опубликованные исследовательской компанией Economist Intelligence Unit (EIU).

Таким образом, Мельбурн уже пятый год подряд возглавляет этот рейтинг, набрав в этот раз 97,5 балла из 100 возможных.

Далее за ними расположились Торонто, Аделаида и Калгари.

Среди факторов, которые оценивались для определения уровня удобства жизни в том или ином городе, в частности, были: система здравоохранения, стабильность, экология, культура, система образования и инфраструктура.

Наименее пригодными для жилья городами в этом году признаны Триполи, Лагос, Порт-Морсби, Дакка и Дамаск.

Среди городов, улучшивших свои показатели за минувшие пять лет, оказались, в частности, Катманду, Дубай, Варшава, Братислава и Баку.