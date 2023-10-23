Меджнун Мамедов: В этом году в Карабахе в основном практиковалось богарное земледелие

В этом году из-за засухи в Карабахском регионе, в основном, практиковалось богарное земледелие

В этом году из-за засухи в Карабахском регионе, в основном, практиковалось богарное земледелие.

Как передает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

"В настоящее время ведутся работы по строительству новых водоемов на освобожденных от оккупации территориях. Разрабатывается проект использования водохранилища "Сарсанг". Оно пока не используется. Водохранилище будет использоваться в орошении посевных площадей в Тертерском, Агджабединском и Бардинском районах”,- добавил он.

Напомним, что на освобожденных от оккупации территориях насчитывается 6 водохранилищ (Сарсанг, Суговушан, Хачынчай, Кендялянчай-1, Кендялянчай-2 и Ашагы Кендялянчай). Дополнительно предусмотрено строительство еще 3 водохранилищ (Забухчай, Хакаричай, Баргушадчай).