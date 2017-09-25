Катар начал импорт молока и мяса из Азербайджана

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Катар начал импортировать молочную и мясную продукцию Азербайджана. Как передает Report со ссылкой на катарские СМИ, об этом сообщил директор Lulu Group International Мохаммад Альтаф.

По его словам, до экономической блокады Катара бизнесмены страны не интересовались импортом продукции из Азербайджана и соседних стран из-за трудностей с доставкой товаров.

"Однако в настоящее время Азербайджан и соседние страны имеют выход в порт Бендер-Аббас с согласия Ирана. Это позволяет осуществлять доставку из порта в Катар менее чем за 24 часа", - добавил Альтаф.