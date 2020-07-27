Как пандемия повлияла на производство и экспорт фруктов и овощей?

Одними из важнейших секторов сельского хозяйства в Азербайджане являются плодоводство и овощеводство. В период коронавирусной пандемии были введены определенные ограничения в этой области, поскольку производство и экспорт фруктов и овощей являются результ

Одними из важнейших секторов сельского хозяйства в Азербайджане являются плодоводство и овощеводство. В период пандемии коронавируса были введены определенные ограничения в этой области, поскольку производство и экспорт фруктов и овощей являются результатом коллективного труда. Кроме того, было наложено ограничение на передвижение между Баку и регионами. Как все это повлияло на плодоводство и овощеводство?

Report узнал мнения ответственных лиц в связи с данным вопросом.

По словам председателя Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана Башира Гулиева, пандемия не оказала серьезного влияния на указанную отрасль: "По сравнению с прошлым годом объем производства фруктов и овощей и экспорт в валютном выражении увеличились. Но на зарубежных рынках, особенно на российском, цены были очень низкими.

Правительство создало прекрасные условия для сельского хозяйства во время пандемии. Серьезных ограничений не было. В садах, теплицах работники продолжали трудиться. Запуск новой электронной информационной системы сельского хозяйства, онлайн-субсидии, оплата по карточкам значительно упростили работу фермеров. В результате этого сектор по производству фруктов и овощей легко пережил период пандемии".

Башир Гулиев

Заведующий отделом Центра аграрной науки и инноваций Министерства сельского хозяйства, эксперт по сельскому хозяйству Ниджат Насирли обратил внимание на некоторые трудности, возникшие в этот период для фермеров: “Когда пандемия только начиналась, то есть в марте, возникли некоторые трудности, связанные с поездками людей, проживающих в центральных городах, на их фермы в регионах. В свое время были определенные задержки в получении разрешений на осуществление определенных агротехнических работ. Тем не менее, уход был обеспечен благодаря благоприятным погодным условиям, наличию осадков и отсутствию резких перепадов температур. В последующий период начался массовый сбор урожая. Теперь продукты должны были поступить на большие рынки.

Ниджат Насирли

На карантинных постах был введен запрет на перевозку этих грузов на отдельных транспортных средствах. А это сказалось на общем грузообороте. Потому что те, кто занимается хозяйством в регионах, загружали ночью продукцию на свои личные транспортные средства и привозили ее на рынки Баку и Сумгайыта ближе к утру. В это время на рынке наблюдалось резкое удешевление цен, так как одновременно поступали продукты из нескольких регионов. Большинство наших фермеров не смогли получить большие грузовые автомобили".

По его словам, несмотря на трудности, не отмечается резкий рост цен на плодоовощную продукцию на рынке: "Одним из основных продуктов, потребляемых населением, является картофель. Сегодня цена картофеля на розничном рынке колеблется в пределах максимум 50-60 гяпиков. Цена на помидоры тоже нормальная. За последнюю неделю самые продаваемые хачмазские помидоры подешевели с 1,40 маната до 70 гяпиков. Стабилизировались цены и на другие продукты. Цены на сельхозпродукцию можно считать доступными для людей, несмотря на пандемию. Насколько мне известно, нет никаких задержек в экспорте нашей продукции за рубеж. Но некоторые наши предприниматели, учитывая фактор пандемии, отдают предпочтение реализации продукции не на внешних, а на внутренних рынках.

Вишня, слива, абрикос и прочая продукция, можно сказать, продавалась по прошлогодним ценам, серьезного подорожания не было. Скоро начнется сбор бахчевых культур, а с сентября - позднеспелых сортов фруктов. Смягчение карантинного режима отразится и на аграрном секторе. Можно сказать, что пандемия не привела к какой-либо неординарной ситуации в аграрном секторе. В результате принятых мер деятельность наших фермеров в регионах была полностью обеспечена. Задержек не было. С различными факторами мы сталкивались и в прошлом, и в этом году. Произошли резкие климатические изменения, возникли серьезные проблемы в водоснабжении хозяйств. Сегодня мы говорим о негативном влиянии засухи на сельское хозяйство больше, чем пандемии. Пандемия закончится, а процесс опустынивания еще отнимет у нас много сил. Поэтому необходимо более серьезно заняться этим вопросом".