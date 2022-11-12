Из РФ в Азербайджан, Узбекистан и Грузию экспортировано 144 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки

С начала 2022 года из Республики Башкортостан (субъект РФ) в Азербайджан, Узбекистан и Грузию было экспортировано 144,4 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.

С начала 2022 года из Республики Башкортостан (субъект РФ) в Азербайджан, Узбекистан и Грузию было экспортировано 144,4 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.

Как сообщает Report со ссылкой на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор), выдан 3 231 экспортный фитосанитарный сертификат.

Согласно данным, наибольший объем экспортированного зерна занимает пшеница - 38,16 тыс. тонн, затем следуют лён - 17,74 тыс. тонн, рыжик - 4,23 тыс. тонн, ячмень - 3,23 тыс. тонн, шафран - 1,05 тыс. тонн, подсолнечник - 0,81 тыс. тонн, расторопша - 0,154 тыс. тонн, вика - 0,176 тыс. тонн, горчица - 0,066 тыс. тонн.