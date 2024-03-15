Иран впервые отправит партию яиц в Россию

Иранская сторона в ближайшие 20 дней поставит в Россию впервые партию куриных яиц.

Иранская сторона в ближайшие 20 дней поставит в Россию впервые партию куриных яиц.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил глава союза птицеводов исламской республики Хамид Реза Кашани.

"Мы впервые осуществим экспорт яиц в Россию, и ожидается, что первая партия иранских куриных яиц поступит в Россию в течение ближайших 20 дней", - сказал он.

Он отметил, что в настоящее время объем экспорта куриных яиц вернулся в прежние цифры, и, более того, показатель существенно растет в феврале-марте к аналогичному периоду предыдущего года.