Гражданин Азербайджана отбывал срок в колонии Кабардино-Балкарии по чужим документам

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Прокуратура Кабардино-Балкарии проводит проверку по факту обнаружения в одной из колоний республики гражданина Азербайджана, который отбывал срок по чужим документам. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в прокуратуре Кабардино-Балкарии.

"В ходе проверки установлено, что осужденный в декабре 2014 года Преображенским районным судом Москвы за разбой к трем с половиной годам лишения свободы гражданин в июне текущего года прибыл из СИЗО-1 Москвы в исправительную колонию №1 в Кабардино-Балкарии для дальнейшего отбывания наказания по месту жительства", — говорится в сообщении.

При этом в личном деле осужденного отсутствовал документ, удостоверяющий его личность. По данным прокуратуры, она была установлена следователем УВД по Восточному административному округу ГУМВД РФ по Москве по ксерокопии паспорта, выданного в Чегемском районе Кабардино-Балкарии.

"Сам осужденный пояснил, что является гражданином Республики Азербайджан и нелегально находился на территории России. В Москве он нашел ксерокопию паспорта на имя жителя Кабардино-Балкарии, вклеил в нее свою фотографию, после чего снял с нее ксерокопию и хранил при себе до задержания", — уточняет надзорное ведомство.



