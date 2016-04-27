Госсекретарь США: Боевики группировки ИГ несут ответственность за геноцид религиозных меньшинств

Баку. 27 Апреля. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" несут ответственность за геноцид религиозных меньшинств, заявил во вторник госсекретарь США Джон Керри. Как передает Report, об этом сообшает РИА Новости.

"ИГ продолжает уничтожать религиозные меньшинства. Боевики уничтожают езидов, потому что они езиды, христиан — потому что они христиане, шиитов — потому что они шииты", — заявил Керри, выступая в Хьюстоне (штат Техас). По его словам, "ИГ несет ответственность за религиозный геноцид".

Керри подчеркнул, что "речь не идет о войне цивилизаций друг с другом". "Это борьба с нецивилизованными варварами", — сказал он.

США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ в Сирии и Ираке. По последним оценкам Пентагона, число боевиков составляет 25-30 тыс. человек.