Фуад Садыгов: Рынок аграрного страхования демонстрирует двузначные темпы роста

В первый год применения механизма аграрного страхования при государственной поддержке в Азербайджане в 2021 году страховые взносы выросли в 5,3 раза.

В первый год применения механизма аграрного страхования при государственной поддержке в Азербайджане в 2021 году страховые взносы выросли в 5,3 раза.

Об этом Report заявил председатель правления Фонда аграрного страхования Фуад Садыгов.

По его словам, в 2020 году (до внедрения этого механизма) в секторе растениеводства было застраховано около 100 гектаров и собрано 6-7 тысяч манатов страховых взносов, а в 2021 году застраховано 350 тысяч гектаров, а страховые взносы превысили 6 миллионов манатов.

Ф.Садыгов отметил, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом в животноводческой сфере в 3,1 раза увеличился рост страховых взносов. Это означает, что рынок аграрного страхования демонстрирует двузначные темпы роста”.

Он напомнил, что ранее страховые компании не оказывали услуг в этой области, поскольку оно считалось убыточным: "Отсутствие аграрного страхования создавало трудности для фермеров. Первый год мы начали со страхования 14 растений, а затем увеличили их количество до 41. Это означает охват 95% из 1 млн 900 тысяч гектаров, засеянных в Азербайджане. Страховка покрывает 96% производства в секторе растениеводства в объеме 4 миллиарда манатов. В Азербайджане до сих пор не оказывались эти услуги фермерам. Страхование охватывает 95% посевных площадей страны, 96% производства, а 97% наших фермеров уже могут получить страховые услуги”.

Ф.Садыгов добавил, что к лицам, желающим застраховаться, выдвигается ряд требований: “Одно из них - регистрация животного в электронной информационной системе сельского хозяйства. Сам фермер также должен быть зарегистрирован в системе, иначе он не сможет получить государственную страховку. Для этого необходимо обратиться в Фонд аграрного страхования. На сегодняшний день сумма по страховым случаям составила 600-700 тыс. манатов”.

Отметим, что в июне 2019 года был принят закон об аграрном страховании. А в августе 2019 года Указом президента Ильхама Алиева был создан Фонд аграрного страхования.