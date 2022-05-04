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Институт гидрометеорологии поможет фермерам определить время посева

Институт гидрометеорологии поможет фермерам определить время посева Представительство ЕС в Азербайджане совместно с Научно-исследовательским институтом гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов в ближайшие два месяца запустит новый твининг-проект.
АПК
4 мая 2022 г. 12:17
Институт гидрометеорологии поможет фермерам определить время посева

Представительство ЕС в Азербайджане совместно с Научно-исследовательским институтом гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов в ближайшие два месяца запустит новый твининг-проект.

Об этом Report сказал менеджер программ Представительства ЕС в Азербайджане Райнер Френд.

По словам Френда, проект особенно актуален для сельского хозяйства: "Он улучшит потенциал гидрогеологии и поможет более точно предсказывать погоду и изменения климата. Институт гидрометеорологии поможет фермерам определить время посева с учетом ожидаемых природных явлений. Это очень важный проект для оказания эффективных услуг экономике и людям. Бюджет проекта составляет 1,5 млн долларов США".

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Версия на английском языке EU to launch new twinning project in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Azərbaycanda yeni tvininq layihəsinin icrasına başlayacaq

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