Еще 8 азербайджанских предприятий будут экспортировать помидоры в Россию

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) и соответствующие ведомства принимают совместные меры по снятию ограничений на экспорт

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) и соответствующие ведомства принимают совместные меры по снятию ограничений на экспорт томатов и яблочной продукции из Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

В результате переговоров между AQTA и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор), а также совместного видеомониторинга хозяйств и исследования проб, взятых с продукции, с 24 марта 2021 года еще 8 предприятиям по производству томатов (ООО AGRICOLA, ООО ŞƏMS BOTANİKA, ООО AQROSTORM, ООО BƏHRƏ-2010, ООО YAŞIL RANÇO, ООО SOUTH TRADING, ООО EKO-GRUP 2018 и предприятия, принадлежащие Алиеву Магерраму Гейдар оглу) получили разрешение на экспорт.

На сегодняшний день соответствующий орган Российской Федерации разрешил экспорт томатов в Россию 82 предприятиям. В настоящее время экспортный потенциал предприятий, которым разрешено экспортировать помидоры в Россию, составляет 236 948 тонн, что составляет 131,6% от 179 956 тонн томатной продукции, экспортированной в Россию в 2020 году.