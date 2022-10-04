Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой "натуральный" не являются органическими

В конце прошлого месяца в Азербайджане принят государственный стандарт по производству экологически чистой продукции. Согласно требованию стандарта, при производстве экологически чистой продукции должно быть сведено к минимуму использование химико-синтети

В конце прошлого месяца в Азербайджане принят государственный стандарт по производству экологически чистой продукции. Согласно требованию стандарта, при производстве экологически чистой продукции должно быть сведено к минимуму использование химико-синтетических (искусственных) веществ и уделено внимание охране здоровья потребителей и окружающей среды.

Об этом Report рассказал глава Ассоциации производителей и экспортеров экологически чистой продукции Эмин Алиев.

По его словам, в Европе уже принято пять стандартов органической продукции: "Мы неоднократно предлагали внедрить хотя бы стандарт третьего поколения. В Азербайджане существуют различные бренды, которые продают продукты с пометкой "натуральный", но эти продукты не являются органическими. Ситуация с органической продукцией в Азербайджане оставляет желать лучшего. Хотя в нашей стране достаточно благоприятные условия для производства экологически чистой продукции. В связи с этим можно отметить Гах-Балакянскую экономическую зону, южный регион, освобожденные от оккупации территории, в частности Кяльбаджарский и Зангиланский районы. Органический продукт имеет экспортный потенциал, то есть положительно влияет на приток валюты в страну".

Глава ассоциации отметил, что некоторые азербайджанские производители органической продукции не могут выводить ее на рынки под этим названием из-за отсутствия в стране стандартов по производству экологически чистой продукции и продают под видом традиционной: "В результате производитель несет материальный ущерб. В то же время выход продукции на мировые рынки также ограничивается. Надеюсь, что с внедрением нового стандарта в Азербайджане создадут нормальные условия для производства органической продукции".

По словам Алиева, проект закона об экологически чистой продукции был подготовлен Министерством сельского хозяйства и представлен правительству еще в октябре 2019 года, и будет вынесен на обсуждение на осенней сессии Милли Меджлиса.

Он рассказал, что некоторые члены ассоциации имеют международные сертификаты: "Местные компании получают эти сертификаты в основном у турецких компаний. Сегодня производитель в Азербайджане должен платить иностранным компаниям около 8 тысяч долларов США в год за сертификат органической продукции. Но с введением новых стандартов в стране, вероятно, появятся и местные сертификационные компании. После внедрения стандарта многие компании проявят интерес к сертификации, поскольку это будет намного дешевле".

Глава ассоциации также подчеркнул, что на органическом продукте должна быть пометка "органический“, а не "натуральный": "Производители молока, кефира, сыра, творога обманывают потребителей пометкой "натуральный", чтобы в случае чего сказать, что они не утверждают, что продукт органический, а всего лишь натуральный".

Что касается стоимости органической продукции, во всем мире ее рыночная стоимость на 300-600% выше, чем традиционного продукта. "Здесь учитываются средства, энергия, время, затраченные на выращивание растений или содержание животных", - заключил глава ассоциации.