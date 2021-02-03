Экспортеры хурмы столкнулись с серьезной проблемой сбыта продукции

Экспорт хурмы из Азербайджана в зарубежные страны резко сократился.

Экспорт хурмы из Азербайджана в зарубежные страны резко сократился.

Об этом Report сообщил председатель Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Гадир Юсифов.

Он отметил, что основными рынками сбыта хурмы азербайджанского производства являются Россия и Украина: "Покупательная способность в этих странах снизилась. Наша продукция не продается. Наши склады полностью заполнены хурмой. Мы почти не можем продавать наш продукт за границу. Ассоциация неоднократно поднимала перед соответствующими государственными структурами вопрос оказания помощи фермерам и экспортерам в расширении возможностей выхода на новые рынки. Однако фундаментальная работа в этом направлении не была проведена. Поскольку у нас нет других рынков для экспорта хурмы, ситуация в настоящее время очень тяжелая. За последние 20 дней продажи в России и Украине упали на 40%”.

Г.Юсифов добавил, что в настоящее время в холодильниках по всей стране залежались десятки тысяч тонн хурмы: “Очень важно, чтобы этот продукт был реализован в течение 20 дней. В противном случае будет наблюдаться снижение валютных доходов, поступающих в страну из-за рубежа”.

Напомним, что в 2020 году было экспортировано 125 771,8 тонн хурмы на сумму 91,6 млн долларов США.