Делегация ФАО посетила Нахчыван

Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мухаммад Насар Хайят и возглавляемая им делегация посетили Нахчыван.

Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мухаммад Насар Хайят и возглавляемая им делегация посетили Нахчыван.

Как сообщает местное бюро Report , выступая на мероприятии, организованной в связи с визитом делегации, глава азербайджанского офиса ФАО отметил, что наша страна является одним из важнейших партнеров организации, и в направлении развития этого сотрудничества проводится очень плодотворная работа.

Он особо отметил, что Нахчыванская АР является одним из самых привлекательных регионов Азербайджана с точки зрения производства сельскохозяйственной продукции.

Было подчеркнуто, что азербайджанский офис ФАО планирует реализовать ряд проектов по созданию в Нахчыване сельскохозяйственных кооперативов, поддержке инициатив представителей молодежи и женщин-фермеров.

Первый заместитель премьер-министра Нахчыванской АР Эльшад Алиев передал гостям приветствия полномочного представителя президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуада Наджафли и выразил удовлетворение визитом делегации в Нахчыван. Было отмечено, что проекты, реализуемые ФАО в мире, и в частности в Азербайджане, всегда были успешными.

Выступивший на мероприятии замглавы офиса ФАО в Азербайджане Бариз Мехтиев отметил, что проекты, которые организация будет реализовывать в Нахчыване, повысит производительность и облегчит доступ на рынок малым и средним предпринимателям, занимающимся здесь производством продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.