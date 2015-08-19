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    Боевики "Исламского государства" казнили смотрителя Пальмиры

    Боевики обезглавили 82-летнего ученого и повесили тело на главной площади

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства" казнили археолога — смотрителя руин времен Римской империи в Пальмире. Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщает Би-би-си.

    Боевики обезглавили смотрителя и повесили его тело на главной площади Пальмиры. 82-летний Халед Асад более 50 лет проработал в античном городе.

    Археолог Асад попал в заложники после того, как "Исламское государство" получило контроль над городом, входящим в список ЮНЕСКО.

    Боевики "Исламского государства", которые контролируют значительную часть Сирии и Ирака, захватили Пальмиру в мае 2015 года. Они уже разрушили несколько значительных памятников на территории Сирии и Ирака, в частности, 2000-летнюю статую льва аль-Лат, которая располагалась рядом с музеем в Пальмире.

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