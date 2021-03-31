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"Азерпамбыг" увеличил доходы от экспорта в 3 раза

"Азерпамбыг" увеличил доходы от экспорта в 3 раза ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг", принадлежащее ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", в январе-феврале текущего года экспортировало продукцию на сумму 13,2 млн долларов США.
АПК
31 марта 2021 г. 15:49
Азерпамбыг увеличил доходы от экспорта в 3 раза

ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг", принадлежащее ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", в январе-феврале текущего года экспортировало продукцию на сумму 13,2 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на мартовский "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По данным, это на 8,3 млн долларов США или в 2,7 раза больше, чем за тот же период прошлого года (4,9 млн долларов).

"Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" создан в 2018 году. В его составе действуют 6 хлопкооперерабатывающих заводов (Ширванский, Саатлинский, Агджабединский, Бейлаганский, Бардинский, Билясуварский), 6 пунктов по производству и поставкам хлопка (Сабирабадский, Имишлинский, Сальянский, Агдамский, Тертерский, Геранбойский), опытно-испытательное хозяйство, расположенное в Билясуварском районе.

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Версия на азербайджанском языке Bu il “Azərpambıq” gəlirlərini 3 dəfəyədək artırıb

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