Азербайджан увеличил расходы на импорт табака на 28%

В январе-феврале 2019 года Азербайджан импортировал табак на сумму 16 572,02 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, это на 3 611,94 тыс. (27,87%) долларов больше по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

За два месяца импорт табака и табачных изделий составил 0,77% общего объема импорта Азербайджана.

В общем объеме товарооборота на экспорт пришлось 3 152,129 млн долларов, импорт - 2 165,812 млн долларов. За последний год экспорт увеличился на 42,6%, импорт - 49,2%.