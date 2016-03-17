​Азербайджан увеличил экспорт табака на 60%

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль 2016 года Азербайджан импортировал табака и табачных изделий на сумму в размере 14 432,34 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 49 928,63 тыс. долларов или в 4,5 раз меньше по сравнению с аналогичным показателем 2015 года. В результате, импорт табака и табачных изделий составил 1,47% общего объема импорта за январь-февраль 2016 года.

За отчетный период Азербайджан экспортировал табака и промышленных заменителей табака на сумму в размере 2 615,48 тыс. долларов, что на 982,08 тыс. долларов или 60,13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт табака и промышленных заменителей табака составил 0,21% от общего объема экспорта за 2016 год.