Азербайджан увеличил экспорт помидоров в Россию на 56%

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Импорт помидоров в Россию по итогам девяти месяцев 2016 года сократился на 30%. В текущем сезоне основными поставщиками этих овощей были представители из Марокко (88,7 тыс. тон, прирост - 158%), Азербайджан (86 тыс. тонн, +56%) и Китай (68 тыс. тонн, +1,4%). Тогда как годом ранее это были Турция (292,8 тыс. тонн) и с существенным отрывом - Беларусь (68,9 тыс. тонн) с Китаем (67,9 тыс. тонн).

Как сообщает Report со ссылкой на Известия, цены на импортные помидоры с начала года выросли на 15–20%.

Напомним, с 1 января 2016 года к ввозу в Россию были запрещены турецкие помидоры, которые составляли половину российского импорта этого товара в 2015 году. Заместить выпавшую из оборота Турцию в минсельхозе планировалось Ираном, Марокко, Израилем, Азербайджаном и Узбекистаном. Но, как показывает статистика, импорт помидоров не восстановился.

В октябре российское правительство сняло запрет на поставки в Россию турецких апельсинов, мандаринов и других цитрусовых, а также абрикосов, персиков и слив, ввоз которых был ограничен с 1 января 2016 года. Под эмбарго пока остаются некоторые овощи (томаты, лук репчатый, лук-шалот, цветная капуста, брокколи, огурцы) и ягоды (земляника, клубника).