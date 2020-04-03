Анар Гусейнов: В Азербайджане нет предпосылок для дефицита продовольствия - ИНТЕРВЬЮ

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Интервью агентству Report директора Производственного и перерабатывающего объединения "Азераграр" при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана Анара Гусейнова:

- Как организована деятельность Министерства сельского хозяйства и подведомственных учреждений в рамках особого карантинного режима, применяемого в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции?

- Сейчас весь мир борется с коронавирусом в глобальном масштабе. Особый карантинный режим, объявленный в большинстве стран мира в целях предотвращения широкого распространения инфекции, негативно повлиял на мировую экономику. Меры со стороны государства по минимизации влияния текущей ситуации на экономику страны, а также защите здоровья населения осуществляются на самом высоком уровне.

В центре внимания находится качественное и устойчивое обеспечение населения продовольствием, предпринимаются необходимые меры поддержки. Сотрудникам Министерства сельского хозяйства и подведомственных учреждений разрешено свободное перемещение на основании служебных удостоверений или справки о месте работы. Для минимизации негативных последствий аграрный сектор тесно сотрудничает с центральными и местными органами исполнительной власти Министерства сельского хозяйства, регулярно ведет переговоры с поставщиками семян, удобрений, пестицидов и техники и фермерами, принимаются неотложные меры по оперативному решению возникающих трудностей.

- Может ли возникнуть нехватка продовольствия в стране в условиях особого карантинного режима?

- В Азербайджане нет объективных предпосылок для возникновения дефицита продовольствия. В прошлом году в сельском хозяйстве были зафиксированы очень высокие результаты. В аграрном секторе выросли показатели производительности. Это означает, что повысились и возможности обеспечения страны сельскохозяйственной продукцией. Что касается возможных проблем на этот год, то хочу отметить, что осенний посев в стране был проведен в октябре-ноябре, сбор урожая зерновых начнется в конце мая-начале июня. А с 10 апреля начнется весенний посев.

Необходимые для весенних посевов запасы семян, удобрений, пестицидов, рассад были сформированы в январе. Объем запасов позволяет удовлетворить спрос в связи с весенним посевом. В то же время в конце апреля начнется сбор урожая ранних овощей. Мониторинг посевных площадей показывает высокую урожайность.

Оперативный штаб при Кабмине разрешает перевозку сельскохозяйственной и продовольственной продукции грузовыми автомобилями. В столице и крупных городах нет проблем с поставками сельскохозяйственной продукции. В супермаркетах и других торговых объектах, деятельность которых разрешена в период карантинного режима, дефицита не наблюдается, ассортимент и качество сельскохозяйственной продукции находятся на прежнем уровне.

- В заявлениях официальных лиц Министерства сельского хозяйства отмечается, что в стране наблюдается снижение спроса на сельхозпродукцию и продовольствие в период карантинного режима. С чем это связано?

- В условиях карантинного режима, как вам известно, прекратили деятельность дома торжеств, кафе и рестораны, объекты услуг, развлекательные центры, а также гостиницы и другие туристические объекты. Эти объекты являлись оптовыми покупателями сельскохозяйственной продукции. Приостановление деятельности объектов, запрет на проведение свадебных и траурных церемоний автоматически снизили внутренний спрос на сельскохозяйственную продукцию. По оценкам Центра аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства, на нынешнем этапе ожидается, что спрос на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие сократится примерно на 5% из-за указанных причин. Этот фактор означает рост предложения на рынке, изобилие продуктов.

- Не окажут ли негативного влияния на деятельность фермеров ограничения, связанные с перемещением?

- В последнем решении оперативного штаба также отмечается, что фермеры не ограничены в ведении хозяйственной деятельности, проведении посевных работ, сборе урожая. Фермеры осуществляют хозяйственную деятельность в соответствии с правилами карантинного режима, с соблюдением гигиенических норм, условий дезинфекции, требований дистанции и правил безопасности труда. Этот процесс также осуществляется путем координации с местными органами исполнительной власти.

В то же время процесс посева осуществляется с помощью техники, в нем участвуют максимум 1-2 механизатора. В связи с этим нет проблем в продолжении деятельности фермеров с соблюдением правил агротехнического ухода.

Что касается обеспечения фермеров семенами, удобрениями и пестицидами, то в настоящее время этот процесс осуществляется в нормальном режиме. В регионах организуются продажи в пунктах 85-тью юридическими и физическими лицами - поставщиками удобрений, зарегистрированными в электронной информационной системе сельского хозяйства, в то время крупные компании осуществляют выездную продажу удобрений. Министерство контролирует этот процесс и обращает внимание на соблюдение карантинных правил при продаже как в пунктах, так и в выездной форме. Соответствующие инструкции направлены компаниям-поставщикам.

- Оперативный штаб также включил сельскохозяйственную технику в перечень транспортных средств, движение которых не ограничено...

- Вы абсолютно правы. Один из беспокоящих фермеров моментов был связан с привлечением сельскохозяйственной техники к агротехническому уходу. Как правило, фермеры заказывают необходимую технику из агросервисов, расположенных в других районах. С этой точки зрения, включение сельскохозяйственной техники в список транспортных средств, движение которых не ограничено, устранило беспокойство фермеров. Они могут задать вопросы об организации хозяйственной деятельности в период карантина, позвонив в колл-центр Министерства сельского хозяйства по номеру 1652. Кроме того, граждане могут обратиться в министерство через интернет-страницу agro.gov.az или почту web@agro.gov.az.