Report: Подорожание доллара в регионе в этот раз не повлияет на Азербайджан

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Рост курса американской валюты в Турции, России и Грузии на этот раз не приведет к подорожанию доллара в Азербайджане.

Аналитическая группа Report отмечает, что этот процесс в странах - основных торговых партнерах Азербайджана является временным. С начала декабря доллар в этих странах снова начнет дешеветь, и курс стабилизируется.

Следует отметить, что курс доллара в Турции за последние два месяца вырос на 17%, в Грузии - на 11%, а в России - на 5%. "Азербайджан воспользуется удешевлением товаров в этих странах в долларовом эквиваленте и нарастит их импорт. Однако значительного увеличения импорта ожидать не стоит. С учетом снижения ожиданий населения Азербайджана и сокращения реальных доходов, роста импорта следует ожидать только по товарам долгосрочного использования", - добавили аналитики.

По этой причине не ожидается роста доллара в Азербайджане к концу года. Однако эта тенденция ускорится со второй половины 2018 года. В это время возможны некоторые изменения курса американской валюты.