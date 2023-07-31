"Плоды" безуспешной политики: Макрон превращает Францию в "нежелательное государство" в Африке

Нерадивая внутренняя и внешняя политика президента Франции Эммануэля Макрона приносит свои "плоды". Длящиеся долгое время внутри страны протесты уже стремительно распространяются на бывшие французские колонии. Чрезмерно жесткая политика, ущемление прав, к

Нерадивая внутренняя и внешняя политика президента Франции Эммануэля Макрона приносит свои "плоды". Длящиеся долгое время внутри страны протесты уже стремительно распространяются на бывшие французские колонии. Чрезмерно жесткая политика, ущемление прав, колониальный подход усилили волну протестов. Можно сказать, что гордо провозглашенная Францией идея франкофонии вызывает теперь ненависть. В бывших колониях слово "Франция" означает насилие, ущемление прав человека.

С этой точки зрения можно утверждать, что выступления против многолетней колониальной политики этой страны на прошедшей в Баку министерской встрече Координационным бюро Движения неприсоединения (ДН), приносят свои плоды. Именно в Баку впервые была подвергнута резкой критике политика колониализма и расовой дискриминации Парижа - достигнута договоренность о создании Бакинской инициативной группы против французского колониализма. Также сбываются прогнозы, и растут протесты против нерадивой ​​политики не только внутри Франции, но и за ее пределами. Безразличие к правам и свободам человека в бывших колониях Франции, особенно в Африке, встречено протестами. Французское правительство не может отойти от колониального мышления, и это приводит к негативным последствиям.

Результатом безуспешной политики Макрона также является демонстрация перед посольством Франции в столице Нигера Ниамее после государственного переворота в этой стране. Дошло до того, что Макрон заявил, что не потерпит никаких атак на республику и ее интересы в Нигере, в противном случае Париж ответит "немедленно и решительно". Заявление французского лидера свидетельствует, что парижская администрация в третьем тысячелетии пытается решить проблемы средневековым подходом.

По имеющимся данным, Макрон паникует из-за опасений потерять месторождения урана в Нигере по причине бунтов. Военный переворот в Нигере стал неприятным сюрпризом для Франции. Локомотив французской атомной энергетики добывается в этой стране. К тому же пыль, содержащая необогащенный уран, получаемый французскими компаниями, токсична и вызывает очень серьезные заболевания, поражающие внутренние органы человека и животных.

По данным Министерства здравоохранения и социальных дел Нигера, ежегодно в стране около 10 тыс. человек умирают от рака. Минералы, из которых добывают уран, всегда содержат такие элементы, как радий и радон. Поэтому, хотя сам уран слабо радиоактивен, добытая руда представляет собой потенциальный источник опасности. Кроме того, с 2024 года французские горняки намерены добывать руду из месторождения Имурарен методом вымывания. Последствия такой варварской добычи урана не заставят себя ждать. Бесценные подземные воды будут отравлены, а в сухом климате нигерийской провинции Сахель они являются источником жизни, необходимым занимающимся животноводством племенам и оседлым земледельцам. Однако похоже, Франция не собирается с этим считаться. Добыча урана в Нигере находится под охраной французских сил специальных операций.

Кстати, в 2012 году нападение французских войск на Мали в первую очередь было связано с заинтересованностью корпорации "Орано" в разработке местных урановых месторождений. Париж не слишком переживал о потере влияния в ЦАР и Мали, но вряд ли так просто расстанется с Нигером.

Звучащие лозунги доказывают, что местное население больше не хочет жить в таких плачевных условиях. Границы протеста расширяются не только в Ниамее, но и в Мали и Сенегале.

Особо следует подчеркнуть, что в Мали звучали многочисленные аналогичные обвинения в адрес Франции. По словам малийского эксперта по политическим вопросам Адамы Диабате, дислоцированные в Мали французские военные силы в основном создавали проблемы, а не решали их. Он особо подчеркнул, что французские военные не оказывали помощи своим коллегам из Мали в борьбе с сепаратистскими и террористическими силами, а наоборот, поддерживали их, и у правительства Мали есть много неопровержимых доказательств этого. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп, отвечая на вопрос о выводе французских воинских частей из страны и о том, существует ли в стране вакуум безопасности, отметил, что итогом выхода французских военных сил из Мали называли апокалипсис в стране, но этого не произошло.

В бывшей французской колонии Сенегале также прошла акция протеста против Парижа. 31 июля группа молодых сенегальцев скандировала лозунги: "Долой Францию!", "Франция нам надоела!" и сожгла французский флаг.

Как видно, движение против неоколониальной политики Франции становится неизбежным и неудержимым процессом в ее бывших колониях.