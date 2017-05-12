IV Игры исламской солидарности: Новый этап сотрудничества и доверия в исламском мире - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сегодняшний день - один из важных для Азербайджана с точки зрения проведения мероприятий международного уровня.

12 мая состоится открытие IV Игр исламской солидарности (неофициальное название Игры исламской солидарности "Баку-2017"). Игры завершатся 22 мая. Объявлено, что на играх по 21 виду спорта (тяжелая атлетика, стрельба, баскетбол, художественная гимнастика, бокс, дзюдо, футбол, борьба, гандбол, спортивная гимнастика, карате, настольный теннис, водное поло, прыжки в воду, тхэквондо, теннис, ушу, плавание, волейбол, атлетика, зорхана) будут бороться около 6000 спортсменов из 54 государств.

Кстати, Организация исламской конференции в 2001 году приняла решение о проведении "Спортивных игр солидарности исламских стран". 24 июля 2014 года в Саудовской Аравии в городе Джидде на 8-й Генассамблее Спортивной федерации исламской солидарности Азербайджан завоевал право на проведение IV Игр исламской солидарности.

I Игры исламской солидарности прошли 8-20 апреля 2005 года в городе Мекке Саудовской Аравии. В тех соревнованиях по 15 видам спорта приняли участие 6500 спортсменов из 53 мусульманских стран, за исключением Узбекистана, Албании и Того.

На самом деле нынешние игры по статистике считаются четвертыми. Потому что II Игры исламской солидарности планировалось провести в октябре 2009 года в Иране. Однако впоследствии дату игр перенесли на апрель 2010 года. Вместе с тем, между Ираном и арабскими странами возник спор из-за названия Персидского залива (по-арабски "Арабского", либо Басра, древние тюрки называли его Кангар), и игры были отменены.

Как итог, игры не состоялись. III Игры исламской солидарности прошли 22 сентября – 1 октября 2013 года в индонезийском городе Палембанг. В мероприятии по 13 видам спорта приняли участие 1769 спортсменов из 44 стран.

В истории этих спортивных игр команда Азербайджана по общему количеству заработанных медалей занимает 10 место. На счету команды 10 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых медалей.

На IV Играх исламской солидарности представлено 345 азербайджанских спортсменов.

На втором месте по количеству участников - Турция (339 спортсменов), на третьем - Алжир (307 спортсменов).

Проведение в столь неспокойное в мире время данных соревнований среди спортсменов исламских государств, демонстрирует то, что данная религия является мирной. Потому что, как видно из событий, происходящих на фоне процессов на Среднем Востоке, на данный момент среди исламских стран существуют серьезные разногласия. Известно, что в ряде случаев при вооруженных конфликтах они сражаются друг против друга.

Нормализация ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, воцарение стабильности и мира, восстановление общественных, политических, экономических и культурных связей и сотрудничества, в основном зависят от государств региона.

Подобные соревнования служат сближению и признанию друг друга общественностью исламских государств.

В последние годы из-за международного терроризма среди мусульманских государств возникло некоторое недоверие.

Исламские страны осуждают друг друга во вмешательстве во внутренние дела, оказании помощи врагу и оккупантам.

Хотя в подобных осуждениях они иногда выглядят правыми, а иногда нет, нельзя также опровергать наличие таких случаев.

А частое проведение соревнований расширяет сотрудничество между государствами, создает условия для их сближения. Это также служит стабильности и безопасности в мире.

Проведение игр в Азербайджане также представляет важное значение. Во-первых, Азербайджан является мусульманским государством, часть территорий которого находится под оккупацией. Некоторые исламские страны сотрудничают с Арменией и поддерживают связь для удержания Нагорного Карабаха под оккупацией. Азербайджан же, демонстрируя солидарность, направляет им месседж, в котором хочет сказать "прекратите сотрудничество с оккупантом или же постарайтесь, чтобы он отказался от этой политики".

Азербайджан в очередной раз доводит до внимания мусульманских стран свое место и значение в мире. Страна пропагандируется в мусульманском мире.

Главным фактором в проведении любого мероприятия международного уровня является обеспечение безопасности. Проводя в стране подобное престижное мероприятие, Азербайджан показывает, что способен справиться с этой сложной задачей и демонстрирует готовность к сотрудничеству на международной арене в подобных вопросах, в особенности в вопросах борьбы с терроризмом.

Азербайджан доказывает, что готов внести свой вклад в мир и сотрудничество, и ему это удается.

Таким образом, можно предположить, что подобные соревнования солидарности послужат расширению сотрудничества и связей между государствами, будут способствовать развитию, помогут в устранении вражды, подозрения и недоверия.