​Эксперт: Турция может использовать сближение с Россией в качестве рычага давления на Запад - МНЕНИЕ

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Санкт-Петербурге - это только первый этап в процессе восстановления турецко-российских отношений. Об этом заявила Report ведущий эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан Зохра Азизова.

"Если ситуация с нормализацией торгово-экономических отношений между двумя странами понятна, поскольку была обсуждена в широком формате, то, что касается вопросов политического диалога по региональной геополитической повестке дня, подробности остались "за кулисами". Вероятно, что конечных решений по сирийскому урегулированию и контртеррористическому региональному сотрудничеству либо не было принято, либо они пока не будут озвучены для широкой общественности", - заявила З.Азазива.

По словам эксперта, скорее всего, и без того присутствовавшая напряженность между Эрдоганом и его партнерами по НАТО/ЕС будет нарастать, несмотря на заверения западных союзников Анкары, что сближение Турции и России не вредят их интересам.

Политолог отметила, что усилившаяся после попытки госпереворота 15 июля антизападная риторика Эрдогана и визит в Санкт-Петербург могут стать предпосылками того, что в ближайшей перспективе Турция будет еще больше отклоняться от своего прозападного вектора во внешней политике, смещая фокус на региональное сотрудничество с Россией и, возможно, Ираном.

"Это во многом будет зависеть от дальнейшего формата взаимоотношений и договоренностей Турции с Россией и ее западными союзниками. В этом контексте нельзя исключать, что Турция может использовать сближение с Россией в качестве рычага давления на Запад, с одной стороны. С другой – такое сближение может быть обусловлено потенциальными политическими рисками, связанными с возможными попытками государственных переворотов, инспирированных извне. И это касается не только Турции", - резюмировала ведущий эксперт.