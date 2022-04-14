Эксперт: Правительство Пакистана поднимет сотрудничество с Азербайджаном на новый уровень

Верю и надеюсь, что новое правительство поднимет отношения между Пакистаном и Азербайджаном на новый уровень.

Верю и надеюсь, что новое правительство поднимет отношения между Пакистаном и Азербайджаном на новый уровень.

Об этом Report заявил эксперт, исполнительный директор-основатель Глобального стратегического института устойчивого развития (GSISD) в Пакистане Кайсер Наваб, комментируя избрание лидера партии Пакистанской мусульманской лиги Шахбаза Шарифа премьер-министром Пакистана.

"Нынешняя политическая ситуация в Пакистане поляризована. Но политическая и конституционная неопределенность исчезла с избранием нового премьер-министра", - сказал эксперт.

По его мнению, политический курс нового премьер-министра будет заметно отличаться от курса правительства Имран Хана. "Новое правительство будет демонстрировать стабильность, зрелость и дальновидность. Новое правительство поддерживается опытной политической партией, в которой есть опытные политики, которые будут направлять правительство",- отметил эксперт.

"Новый премьер-министр будет выстраивать внешнюю политику на прочном фундаменте доверия. Что касается отношений с Азербайджаном, а также с Турцией, то смена премьер-министра или правительства не повлияет на сотрудничество с этими странами, так как десятилетиями эти отношения зарекомендовали себя как сердечные и братские под лозунгом «Три брата». Более того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдагон первым позвонил и поздравил новоизбранного премьер-министра Шахбаза Шарифа, 23-го премьер-министра Пакистана", - заявил Кайсер Наваб.

Генеральный директор и основатель Молодежного Форума Дипломатии (Young Diplomacy Forum) , эксперт Мусавар Хамид Таноли в свою очередь также считает, что смена премьер-министра никак не скажется на сотрудничестве с Азербайджаном: "Отношения Пакистана с Азербайджаном будут и далее укрепляться. У нас прочные исторические связи, а также контакты между народами. Мы считаем азербайджанцев своими братьями так же, как и турков. Я надеюсь, что при новом премьер-министре отношения между Пакистаном и Азербайджаном еще более укрепятся",- подчеркнул Таноли.

Исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований (CGSS) Халид Таймур Акрам заявил Report, что новый премьер-министр и новое правительство считают Азербайджан своим союзником и другом. "Братство и дружба между Пакистаном и Азербайджаном не могут быть затронуты любыми изменениями в правительстве. Нынешнее правительство стремится к более широкому сотрудничеству в различных областях. Таким образом, Пакистан оптимистичен по поводу укрепления связей со странами в регионе. В будущем это стимулирует двустороннее партнерство Азербайджана и Пакистана и будет содействовать новым перспективам для совместных предприятий",- заявил он.