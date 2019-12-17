Украинский эксперт: Киев намерен развивать энергосотрудничество с Баку - КОММЕНТАРИЙ

Киев заинтересован в расширении сотрудничества с Баку в сфере энергетики с целью обеспечения энергобезопасности Украины.

Об этом заявил Report директор Украинского аналитического центра, доктор юридических наук Александр Охрименко, комментируя итоги визита украинского президента Владимира Зеленского в Баку.

По его словам, главной составляющей двусторонних связей между Украиной и Азербайджаном является сфера энергетики.

"В Азербайджане есть нефть, а в Украине есть нефтеперерабатывающие заводы. Для экономики Украины и Азербайджана было бы выгодно, чтобы нефть поступала из Азербайджана в Украину перерабатывалась на нефтепродукты и часть их продавали в Украине", - заявил А.Охрименко.

Эксперт считает, что расширение энергосотрудничества между Украиной и Азербайджаном позволит Украине защитить свои интересы на энергетическом рынке.

"Кроме того, Украина имеет соглашение об ассоциации с ЕС и могла бы туда поставлять бензин, производимый из азербайджанской нефти, без пошлин", - добавил А.Охрименко.

Он также отметил, что Украина также может посредством достроенного нефтепровода Одесса-Броды поставлять азербайджанскую нефть на внешние рынки, что будет выгодно обеим странам.

Украинский эксперт подчеркнул, что существует также интересный проект поставок самолетов Ан из Украины в Азербайджан: "Тем более что эти самолеты хорошо известны азербайджанским летчиками и их проще эксплуатировать, чем чужие модели", - сказал он.

Говоря о политической составляющей сотрудничества. он подчеркнул, что обе стороны взаимно поддерживают и признают территориальную целостность друг друга, что сближает Азербайджан и Украину.