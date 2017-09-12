Дальнейшая судьба тех, кто предпринял попытку самоубийства - есть ли контроль и помощь? - РАССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане в последние годы отмечается о росте числа самоубийств, в то же время числа тех, кто пытался покончить жизнь самоубийством. А какова дальнейшая судьба людей, которые были спасены при попытке суицида? Примет ли их вновь жизнь, которую они хотели покинуть? Какие условия создало государство для процесса реабилитации этих лиц, какие структуры контролируют этот процесс?

Сотрудник Report провел расследование в связи с этим.

Как сообщила заведующая отделом правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова, в соответствии с законом "О психиатрической помощи", "О предотвращении бытового насилия", "О социальных услугах" государство дает определенные гарантии людям, совершившим попытку суицида, доведенным до грани самоубийства.

По ее словам при Государственном комитете действует Мониторинговая группа: "В случае поступления обращения в Государственный комитет его под контроль берет Мониторинговая группа, в частности, вопросы, связанные с бытовым насилием... В состав группы входят представители всех соответствующих органов. Создание Мониторинговой группы в Государственном комитете направлено на то, чтобы государственные органы сообща, оперативно оказывали необходимую помощь пострадавшим. Возможно, в районах в этом вопросе еще есть трудности".

Заведующая отделом отметила, что в местных органах исполнительной власти также работают Мониторинговые группы по гендерному насилию и насилию в отношении детей.

Член комитета Милли Меджлиса по правам человека, депутат Фазиль Мустафа отметил, что в законодательстве есть пробелы в связи с вопросом реабилитации в последующий период людей, предпринявших попытку суицида: "То есть, в связи с этим нет отдельного закона. Вместе с тем, до сих пор в принятых законах специального положения в связи с этим не предусмотрено".

Депутат в ответ на вопрос "Могут ли быть какие-либо изменения в законодательстве, связанные с реабилитацией людей, совершивших попытку самоубийства?", сказал, что необходимо включить этот вопрос в повестку дня: "В связи с этим можно принять и отдельный закон. Комитет здравоохранения Милли Меджлиса может решить данный вопрос".

По словам Ф.Мустафы последующая реабилитация людей, пытавшихся покончить с собой, зависит от них самих: "Этому вопросу следует уделить особое внимание в системе здравоохранения, то есть этот вопрос связан с психологическими факторами. В обществе вопрос социальной реабилитации должны взять под контроль соответствующие структуры, органы исполнительной власти. Суицид тоже как вид болезни, не только государство, но и общество должно быть бдительным к этому вопросу, держать его под контролем".

В пресс-службе министерства здравоохранения в ответ на запрос Report сообщили, что в 2015 году министр здравоохранения Огтай Ширалиев подписал приказ в связи с деятельностью клинических психологов в медицинских учреждениях в Азербайджане: "В том же приказе представлен список учреждений здравоохранения, в которых должен быть открыт штат клинического психолога. После этого был объявлен конкурс на вакантные места для клинического психолога. В настоящее время в 18 учреждениях здравоохранения открылся штат клинического психолога".

Пресс-секретарь министерства молодежи и спорта Самая Мамедова заявила Report, что в министерстве молодежи и спорта экспертами восстановлена "Кризисная телефонная линия" для оказания молодежи анонимной психосоциальной поддержки: "Молодые люди могут набрать номер 510-66-36 и обратиться к экспертам с волнующими их вопросами. Основная цель функционирования услуги - оказать попавшим в кризисную ситуацию молодым людям и подросткам первоначальную психосоциальную помощь. Отметим, что причины попадания в кризисную ситуацию могут быть различными, среди них насилие в отношении молодежи, потеря близкого человека, пристрастие к алкоголю и наркотикам, диагноз о тяжелой, неизлечимой болезни, прекращение отношений с любимым человеком, расставание, внутрисемейные конфликты и др. Несвоевременное вмешательство в кризис может привести к предпринятию молодежью неадекватных шагов. Например, убийство кого-то или самоубийство, использование психоактивных препаратов и т.д.".

Руководитель пресс-службы министерства по чрезвычайным ситуациям Октай Байрамов заявил Report, что в связи со спасением людей, пытающихся покончить с собой, группы Специальной службы особо рискованного спасения выезжают на место сразу после поступления информации на "горячую линию" 112: "В этой службе министерства работают психологи и женского и мужского пола. Наши психологи ведут беседу с пытающимися совершить суицид, стараются оказать им психологическую помощь".

По его словам, в последние годы в Азербайджане сотрудниками Специальной службы особо рискованного спасения спасены десятки людей при попытке покончить с собой: "С ними проводились соответствующие беседы. После спасения эти люди передаются сотрудникам министерства внутренних дел. Дальнейшим этапом занимаются органы внутренних дел".

Директор Центра психического здоровья министерства здравоохранения Фуад Исмаилов отметил, что говорить об увеличении в Азербайджане количества совершивших суицид или пытающихся его совершить неправильно: "В последнее время в некоторых печатных органах утверждается, что выросло количество суицидов, распространилась эпидемия самоубийств, однако в реальности ничего подобного нет. По имеющейся у нас в связи с этим статистикой, на каждые 100 тыс. человек приходится 5 самоубийств. По сравнению с другими странами этот показатель намного меньше. Естественно, даже самоубийство одного человека серьезный вопрос, но говорить о росте неправильно".

Директор выделил, что при обращении пытающихся покончить с собой в Центр психического здоровья, либо в другие службы, им оказывают первоначальную психологическую помощь: "Можно сказать, что к нам ежедневно обращаются люди, пытавшиеся совершить суицид. Некоторым оказываем помощь в амбулаторном порядке, некоторым назначается лечение, направляем их в больницы. Согласно нашему законодательству, человеку, который совершил попытку суицида и впоследствии отказался от помощи, можно оказать помощь принудительно. В статье 11-й закона "О психиатрической помощи" подробно поясняется, в каких случаях человеку может быть оказана принудительная помощь".

По словам Ф.Исмаилова, услуги в Центре психического здоровья бесплатные: "Однако скоро в стране будет применена страховая система, для нас важно, чтобы психиатрическая помощь также подразумевалась в страховой модели. Некоторым людям нужна психотерапия, это долгий процесс. В европейских странах такая система есть".

Он отметил, что в Азербайджане отсутствует система регистрации лиц, пытавшихся совершить суицид: "Данный вопрос также противоречит конституции. В целом, регистрация психически больных людей не ведется, они не являются преступниками. Так, пытавшиеся совершить суицид люди могут добровольно обратиться в центр, мы соблюдаем анонимность и не требуем с них никаких документов. Однако, некоторые люди сами просят открыть на их имя медицинскую карту и взять на учет".

Директор также заявил о функционировании "горячей линии" центра "Инам" - 012 566 50 61: "Это – государственная "горячая линия". Сюда могут обращаться люди, решившие покончить с собой, находящиеся в депрессии лица. Служба бесплатная и анонимность обратившихся гарантируется".

По словам Ф.Исмаилова, работающие в медицинских учреждениях клинические психологи проходят месячную стажировку в Центре психического здоровья: "Работа клинических психологов заключается в выявлении и расследовании психологических проблем, проведении диагностики с помощью тестов и психологической консультации. На очередном этапе проводится психотерапия лиц, пытавшихся покончить с собой. К психотерапии относится вмешательство в кризис. В зависимости от проблемы, клинические психологи контролируют пациентов. При необходимости медикаментозного лечения, психологи обращаются к психиатрам".

В заявлении Report сотрудница отдела по работе с региональными центрами Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Зульфия Садыгова сказала, что Госкомитет является исполнительным органом, и по этой причине, при поступлении информации, связанной с попыткой суицида, совершением самоубийства, она пересылается в соответствующие структуры: "При Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей действуют 11 центров поддержки детей и семей, 10 из которых расположены в регионах, а 1 – в Баку. Сотрудники нашего центра проводят со столкнувшимися с проблемой семьями психологическую, социальную работу".

По ее словам, для пресечения подобных случаев следует проводить профилактические мероприятия и психологическую, социальную работу с такими лицами и семьями: "Чтобы приступить к этим мероприятиям следует расследовать причины случившегося. Люди решаются на суицид по различным причинам: для избавления от некоторых пережитых моментов, из-за семейных проблем, для привлечения внимания своего окружения, чтобы вызвать чувство сострадания, доказать свою точку зрения, когда не получают социальной и моральной поддержки, в которой нуждаются… Люди, пытающиеся совершить суицид, также становятся более храбрыми, если им не за что зацепиться в жизни".

З.Садыгова сказала, что Госкомитет взял под контроль случаи суицидов, связанные с бытовым насилием: "Информационный банк в связи с бытовым насилием находится под контролем комитета. Иногда при бытовом насилии свидетелями суицида становятся дети и члены семьи".

З.Садыгова отметила о необходимости создания Института семейного психолога для расследования суицидов: "При наличии Института семейного психолога можно было бы не только рассматривать данные вопросы, но и оказывать людям услуги на профессиональном уровне".