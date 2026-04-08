Zaxarova: Yaponiya səfiri Rusiya XİN-ə çağırılıb
Region
- 08 aprel, 2026
- 14:58
Yaponiyanın Rusiyadakı səfiri Tokionun Kiyevlə pilotsuz uçuş aparatlarına (PUA) dair sazişi ilə əlaqədar Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırılıb.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN-in rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bildirib.
