Yaşar Gülər ABŞ-nin Ankaradakı səfiri ilə Suriyadakı vəziyyəti müzakirə edib
- 16 yanvar, 2026
- 20:57
Türikəyinin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər ABŞ-nin Ankaradakı səfiri və Suriya üzrə xüsusi elçisi Tom Barrakı qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi "X"da məlumat yayıb.
Görüşdə Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi, ordu generalı Selçuk Bayraktaroğlu da iştirak edib.
Görüşdə Suriyadakı mövcud vəziyyət müzakirə olunub.
Qeyd edək ki, Suriyada YPG və "Suriya Demokratik Qüvvələri" terror təşkilatları ölkənin bəzi ərazilərinə nəzarəti ələ keçirərək hökumət qüvvələrinə hücum edirlər. Onların nəzarətində olan bölgələrin sakinləri daha təhlükəsiz ərazilərə köçmək məcburiyyətində qalıblar.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 16, 2026
Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.#MillîSavunmaBakanlığı#YaşarGüler pic.twitter.com/IqNPiWPTM0