Xarici Kəşfiyyat Xidməti: TRIPP layihəsinin həyata keçirilməsi Ermənistan üçün geniş imkanlar açacaq
Region
- 20 yanvar, 2026
- 12:57
Cənubi Qafqaz regionunda kommunikasiyaların tam şəkildə açılması, xüsusilə Qars-Gümrü dəmir yolunun bərpası, TRIPP layihəsinin reallaşdırılması Ermənistan üçün geniş imkanlar yaradacaq.
"Report"un yerli KİV-lərə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ermənistan Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin hesabatında bildirilib.
Xarici Kəşfiyyat Xidməti: TRIPP layihəsinin həyata keçirilməsi Ermənistan üçün geniş imkanlar açacaq
