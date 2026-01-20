СВР Армении: Реализация проектов TRIPP и Карс-Гюмри откроют широкие возможности для страны

Полная разблокировка коммуникаций в регионе Южного Кавказа, в частности, восстановление железной дороги Карс-Гюмри, реализация проекта TRIPP создадут широкие возможности для Армении.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Службы внешней разведки Армении.

"Полная разблокировка в нашем регионе и, в частности, возможное восстановление железной дороги Карс-Гюмри, реализация проекта TRIPP и потенциальные двусторонние инициативы с нашими соседями создадут обширные экономические и логистические возможности с точки зрения диверсификации рынков и расширения региональной торговли", - сказано в докладе.

В нем также говорится о том, что санкции в отношении России продолжат создавать риски для армянской экономики.

"По всей вероятности, как минимум значительная часть санкций против РФ сохранится, что продолжит создавать риски для экономики Армении, в том числе, с точки зрения вторичных санкций", - отмечается в докладе.