СВР Армении: Реализация проектов TRIPP и Карс-Гюмри откроют широкие возможности для страны
- 20 января, 2026
- 12:49
Полная разблокировка коммуникаций в регионе Южного Кавказа, в частности, восстановление железной дороги Карс-Гюмри, реализация проекта TRIPP создадут широкие возможности для Армении.
Как передает Report, об этом говорится в докладе Службы внешней разведки Армении.
"Полная разблокировка в нашем регионе и, в частности, возможное восстановление железной дороги Карс-Гюмри, реализация проекта TRIPP и потенциальные двусторонние инициативы с нашими соседями создадут обширные экономические и логистические возможности с точки зрения диверсификации рынков и расширения региональной торговли", - сказано в докладе.
В нем также говорится о том, что санкции в отношении России продолжат создавать риски для армянской экономики.
"По всей вероятности, как минимум значительная часть санкций против РФ сохранится, что продолжит создавать риски для экономики Армении, в том числе, с точки зрения вторичных санкций", - отмечается в докладе.