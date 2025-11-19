Xandanyan: Ermənistan-Türkiyə arasında fəal dialoq tezliklə müsbət nəticələrə gətirib çıxaracaq
Region
- 19 noyabr, 2025
- 11:59
Ermənistan və Türkiyə arasında aparılan konstruktiv və fəal siyasi dialoq onun yaxın zamanda iki ölkə arasında münasibətlərin institusionallaşmasına gətirib çıxaracağına ümid verir.
"Report" yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ermənistan parlamentinin xarici əlaqələr üzrə daimi komissiyasının sədri, hakim fraksiyanın üzvü Sarkis Xandanyan İstanbulda ATƏT Parlament Assambleyasının iclasında bildirib.
"Ermənistan və Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşması prosesinin tezliklə müsbət nəticələr verəcəyi ilə bağlı nikbinliyimi ifadə etməməyim mümkün deyil", - o qeyd edib.
S.Xandanyan həmçinin bildirib ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh artıq qurulub.
