Ханданян: Активный диалог Армения-Турция вскоре приведет к положительным результатам

Конструктивный и активный политический диалог, который ведется между Арменией и Турцией дает надежду на, что он вскоре перерастет в институционализацию отношений между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава комиссии парламента Армении по внешним отношениям, член правящей фракции Саркис Ханданян на заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ в Стамбуле.

"Сегодня, находясь в Турции, не могу не выразить оптимизма относительно того, что процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией вскоре принесет положительные результаты", - сказал он.

Ханданян также заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном уже установлен.