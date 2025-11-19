Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Ханданян: Активный диалог Армения-Турция вскоре приведет к положительным результатам

    В регионе
    • 19 ноября, 2025
    • 11:41
    Ханданян: Активный диалог Армения-Турция вскоре приведет к положительным результатам

    Конструктивный и активный политический диалог, который ведется между Арменией и Турцией дает надежду на, что он вскоре перерастет в институционализацию отношений между двумя странами.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава комиссии парламента Армении по внешним отношениям, член правящей фракции Саркис Ханданян на заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ в Стамбуле.

    "Сегодня, находясь в Турции, не могу не выразить оптимизма относительно того, что процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией вскоре принесет положительные результаты", - сказал он.

    Ханданян также заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном уже установлен.

    Арменией Саркис Ханданян Турция нормализация отношений
    Xandanyan: Ermənistan-Türkiyə arasında fəal dialoq tezliklə müsbət nəticələrə gətirib çıxaracaq

    Последние новости

    12:36

    В Душанбе пройдет 67-е заседание Совета по электроэнергетике СНГ

    Энергетика
    12:31

    Орхан Мамедов: Женские стартапы в Азербайджане демонстрируют более высокую эффективность

    Бизнес
    12:29

    Церемония прощания с Розой Джалиловой состоится в мечети Тезепир

    Искусство
    12:29

    Микаил Джаббаров: Азербайджан за последние 5 лет увеличил вдвое ненефтегазовый экспорт

    Бизнес
    12:28

    Расходы Азербайджана на здравоохранение в 2026 году составят 3,7 млрд манатов

    Финансы
    12:23
    Видео

    В Баку в общежитии произошел пожар

    Происшествия
    12:23

    В Азербайджане предлагают разработать Концепцию экономической безопасности

    Финансы
    12:20

    Сахиль Бабаев: Новый бюджетный пакет – финансовое обеспечение стратегии развития от Победы к благополучию

    Финансы
    12:17

    В украинском Тернополе из-за ударов ВС РФ погибли 10 человек, 37 ранены

    В регионе
    Лента новостей