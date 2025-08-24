Ukrayna dronlarının hücumları Rusiyanın enerji obyektlərində yanğınlara səbəb olub

Haqqımızda

24 avqust 2025 11:34
Ukrayna pilotsuz təyyarələrinin gecə hücumu Rusiyanın qərbindəki Kursk AES-də yanğına və gücün azalmasına səbəb olub.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Rosenerqoatom” konserninin teleqram kanalında məlumat yayılıb.

Məlumata görə, Kursk AES-ə hücum edən pilotsuz təyyarənin partlaması nəticəsində lokal yanğın baş verib.

"Aparat düşən zaman qurğu partlayıb, nəticədə transformator sıradan çıxıb. Lokal yanğın yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb. Nəticədə 3 saylı blok 50 % boşaldılıb. Zərərçəkən yoxdur", - paylaşımda bildirilir.

İngilis versiyası Ukraine drone attacks spark fires at Russia's Kursk nuclear plant, Novatek's Ust-Luga terminal
Rus versiyası Атаки украинских дронов вызвали пожары на энергетических объектах РФ

Son xəbərlər

