İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Türkiyədə məktəblərdə polis nəzarəti gücləndirilib

    Region
    16 aprel, 2026
    • 12:10
    Türkiyənin Şanlıurfa və Kahramanmaraş bölgələrində məktəblərdə son iki gündə baş verən silahlı insidentlərdən sonra ölkənin təhsil müəssisələrində nəzarət gücləndirilib.

    "Report" TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər və Milli Təhsil nazirlikləri qərar qəbul edib.

    Qərara əsasən, hər məktəbdə ən azı iki polis əməkdaşı xidmətə cəlb olunub.

    Həmçinin dərs saatları ərzində müəllim və şagirdlərin təhlükəsizliyi üçün zərurət yarandıqda əlavə qüvvələrin də əraziyə cəlb ediləcəyi bildirilib.

    Xatırladaq ki, aprelin 14-də Şanlıurfanın Siverek rayonundakı liseyə silahlı hücum zamanı 1 nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb. Aprelin 15-də isə Kahramanmaraşda məktəbdə silahlı hücum zamanı 9 nəfər ölüb, 13 nəfər yaralanıb.

    Şanlıurfa Kahramanmaraş Silahlı hücum Türkiyə
    В школах Турции усилен полицейский контроль после вооруженных инцидентов

    Son xəbərlər

    17:58

    Azərbaycan şirkəti nizamnamə kapitalını 14 milyon manatdan çox azaldır

    Biznes
    17:56
    Foto

    Mətbuat Şurasına üzvlük haqlarının ödənilməsində yaranan problem müzakirə olunub

    Media
    17:54

    Azərbaycanlı cüdoçu Əhməd Yusifov: "Hədəfim bürünc medalı qızıla çevirməkdir"

    Fərdi
    17:52
    Foto

    Turan Bayramov Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-14

    Fərdi
    17:46

    "International" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    17:40

    "Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edib

    Futbol
    17:34

    Cavid Abdullayev: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə bağlı təhlillər yekunlaşmaq üzrədir"

    Maliyyə
    17:33

    Tofiq Mikayılov: "Millidə əsas çatışmazlıq qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilməməkdir"

    Futbol
    17:32

    Allahşükür Paşazadə Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumlarla əlaqədar başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti